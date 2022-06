Feuerwehr rettet zwei Hunde vor Hitzetod im Auto

Igel in Baggerloch

Zu einer ungewöhnlichen Rettung wurde auch die Feuerwehr in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden gerufen. Ein Igel war in ein Baggerloch gestürzt. Weil dieses aber aufgrund der Unwetter voller Schlamm war, konnte der stachelige Kerl nicht mehr selbst aus der Grube klettern. Für die Florianis war das aber kein Problem. Sie schnappten den Igel, spülten den Dreck mit etwas Wasser ab und entließen ihn wieder in die Natur.