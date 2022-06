Seiwald wird internationale Karriere hinlegen

„Natürlich freue ich mich, wenn ich so ein Lob bekomme. Ich weiß, dass ich Potenzial habe, und das will ich zu 100 Prozent ausschöpfen“, sagte der Mittelfeldspieler, der bereits unter Franco Foda in der ÖFB-Auswahl debütiert hatte. Mit dem Wechsel zu Rangnick dürfte sich sein Stellenwert im Nationalteam erhöht haben. „Ich denke schon, dass es dadurch für mich etwas leichter geworden ist, weil die Spielweise besser zu mir passt“, sagte Seiwald am Mittwoch in Wien.