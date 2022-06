Keine Funktionäre! 2. Klasse steht vor Auflösung

Ein Stern, der deinen Namen trägt: Trifft in dieser Saison wegen Nichtantritten in der 2. Klasse auf Dynamo Meidling, KSC Kaukasus und Delta, das bereits den Spielbetrieb einstellte, zu. Womit klar ist, dass die Siebener-Liga in der achthöchsten Fußball-Klasse keine Zukunft hat, in die 1. Klassen eingegliedert wird. Ein Aderlass mit Ansage - immer wieder stellten Klubs den Spielbetrieb zuletzt relativ schnell ein. „Wobei es in Wien kein Nachwuchsproblem gibt, wir bei fünf- bis zwölfjährigen mehr Neuanmeldungen als vor der Pandemie haben“, heißt es vom Verband.