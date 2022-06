Australien siegt und spielt gegen Peru um WM-Platz

Australien darf weiter von einer Teilnahme an der Fußball-WM in Katar träumen. Die „Socceroos“ gewannen am Dienstagabend im katarischen Ar-Rayyan das Play-off-Spiel der Asien-Qualifikation gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0) und treffen damit im Entscheidungsspiel um ein WM-Ticket am 13. Juni auf Peru.