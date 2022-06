In Unfallwagen ganzes Waffenarsenal entdeckt

Bereits aufrechtes Waffenverbot

Ebenfalls zur Last gelegt wird dem Mann der Diebstahl von Schusswaffen in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) nur einen Tag später. Die Sicherstellung der Beute erfolgte in dem am Pfingstmontag in Sollenau verunfallten Pkw. Zugeordnet wurde dem Niederösterreicher zudem der Besitz und Verkauf von Suchtmitteln im ersten Halbjahr 2020. Nicht zuletzt wurden in der Unterkunft des Beschuldigten zwei Luftdruckgewehre sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen bestand laut Polizei bereits ein Waffenverbot.