Leni Klum im kessen Schnür-Look bei Filmpremiere

Am roten Teppich, über den sie gemeinsam mit ihrer Mama und deren Schwager Bill Kaulitz schritt, präsentierte sich Leni Klum nämlich in einer schwarzen Hose, die über ihre langen Beine bis knapp unter das Dekolleté geschnürt wurde. Den Look, der ihre Kurven perfekt in Szene setzte, rundete die 18-Jährige mit schwarzen Booties, einem schlichten schwarzen Top und einer kleinen schwarzen Handtasche ab.