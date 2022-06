Eva Mendes lehnt traditionelle Rollenaufteilung ab

Mendes letzte Rolle war 2014 in dem Film „The Lost River“, in dem ihr heutiger Lebensgefährte Gosling die Regie geführt hatte. 2015 kam Tochter Esmeralda zur Welt, ein Jahr später folgte Tochter Amada. Mendes hat jetzt zwar wieder Lust, vor die Kamera zu treten, doch sie wird keine Kompromisse eingehen: „Das Projekt muss einfach nett und clean sein! Am besten so was wie ein Disneyfilm.“