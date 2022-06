Salzach-Ausbaggern brauchte 145.000 Liter Diesel

Für die Salzburg AG war es aber ein sehr aufwändiges Projekt. Das geht aus einer Landtagsanfrage der Grünen hervor. „Die geschätzten Gesamt-Emissionen liegen in der Größenordnung von 480 Tonnen CO2“, heißt es in der Beantwortung. In anderen Worten: Geschätzt wurden 145.000 Liter Diesel verbaggert und verfahren. „Ganz CO2-frei ist das Kraftwerk Lehen damit nicht“, stellt Anfragesteller Josef Scheinast fest.