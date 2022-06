Steirische Papier-Profis wollen Südamerika erobern

„Schnallt euch lieber an. In Brasilien fahren leider alle etwas verrückt“, mahnt Vanderlei Santos Silva, Südamerika-Verkaufsdirektor der steirischen IBS-Gruppe, beim Abholen am Flughafen Guarulhos. Bei der Fahrt in Richtung Norden streift man zwar nur die Stadtautobahnen der 12-Millionen-Metropole São Paulo - doch wenn sich beim fünfspurigen Kolonnenverkehr Motorradfahrer eine Art Wettbewerb in möglichst riskanten Überholmanövern liefern, bekommt man einen Verdacht, weshalb der Straßenverkehr allein in der größten Stadt Brasiliens bis zu acht Todesopfer pro Tag fordert.