Luka Modric: „Haben großen Respekt vor Österreich“

Werden Sie so kurz nach dem Champions League-Finale am Freitag gegen Österreich überhaupt spielen, oder wird Ihnen Teamchef Zlatko Dalić eine Pause gönnen?

Nach dem Finale habe ich ein paar Tage frei bekommen und kam erst am Donnerstag zum Nationalteam. Nach dem letzten Training vor dem Spiel gegen Österreich wird, in Absprache mit Teamchef Dalić, entschieden, was am besten ist. Aber ich werde für dieses Match auf jeden Fall im Kader sein.