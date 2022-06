Koks-Bande von Polizei gesprengt - 20 Festnahmen

Empfindlicher Schlag gegen die Drogenszene in Tirol: Das Landeskriminalamt konnte in Zusammenarbeit mit den LKA Niederösterreich und München sowie der Polizei im Zillertal eine Bande ausforschen und sprengen, die Kokain im Wert von zumindest 400.000 Euro ins Land geschmuggelt und hier unter die Leute gebracht haben soll. Bis dato gab es 20 Festnahmen. Neun Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.