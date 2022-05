7260 Fans waren dabei - Viennas unglaubliche Party

Aus, Schluss und vorbei! Die Würfel im Titelkampf sind in allen drei Regionalligen gefallen! Die Meister der Regionalliga West, der Regionalliga Mitte und der Regionalliga Ost stehen alle fest. Wir dürfen dem SC Eglo Schwaz aus Tirol, SK Sturm Graz II aus der Steiermark und First Vienna FC aus Wien zum Titel in der jeweiligen 3. Liga gratulieren. Vor allem bei der Vienna wurde richtig gefeiert - mit 7260 Fans im Stadion.