Rapid beendet Flaute ++ Alaba hofft auf 3. Titel

Rapid darf weiterhin international träumen und verschafft sich im Europa-Cup-Playoff mit dem 2:1 Sieg gegen die WSG beste Vorrausetzungen für das Rückspiel am Sonntag, David Alaba möchte mit Real Madrid im Finale gegen Liverpool am Samstag seinen dritten Champions League Titel holen und F-1 Legende Bernie Ecclestone wird überraschend in Brasilien festgenommen! Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.