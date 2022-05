Kärntner wollen in Wien mit Können auftrumpfen

Training ist besonders wichtig

All das will natürlich trainiert sein. Die landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof bei Lendorf ist Trainingszentrum der meisten österreichischen Sportholzfäller und Heimat des Kärntner Waldsportvereins. Dort feilen die Kraftlackel an der Technik. Sogar Videostudium wird betrieben.