Stars um Kylian Mbappé kritisieren hohe Belastung

Mit Nachdruck und deutlichen Worten haben die internationale Spielergewerkschaft Fifpro und namhafte Fußball-Profis zwei Tage vor dem Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid eine Reduzierung der Belastung gefordert. „Was zu viel ist, ist zu viel“, sagte der französische Stürmerstar Kylian Mbappé in einem Einspieler auf dem Fifpro-Kongress unter dem Motto „Am Limit“ am Donnerstag in Paris.