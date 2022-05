Mo Salah verzichtet auf Bekenntnis zu Liverpool

Stürmerstar Mohamed Salah hat wenige Tage vor dem Champions-League-Finale ein klares Bekenntnis zu einem langfristigen Liverpool-Engagement vermieden. „Ich bleibe definitiv auch nächste Saison“, sagte Salah zwar am Mittwoch während der Pressekonferenz vor dem Endspiel gegen Real Madrid am Samstag in Paris. Über die Chancen auf eine vorzeitige Verlängerung seines bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrages bei den „Reds“ wollte der Ägypter aber vorerst „nicht sprechen“.