Falscher Polizist wollte in fremden Auto schlafen

Ein 28-jährige Mühlviertler gab sich am Nachmittag in Baumgartenberg als Polizist aus. Der alkoholisierte Mann verlangte von einem 49-Jährigen die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel. Der 49-Jährige erstattete per Notruf Anzeige bei der echtne Polizei, die den „Kollegen“ auch gleich fand.