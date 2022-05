Biker im Visier: 490 Delikte bei Schwerpunktaktion

„Aktion scharf“ im Motorradverkehr am vergangenen Wochenende in Tirol und auf den Zulaufstrecken in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg: Im Zuge des länderübergreifenden Sondereinsatzes verzeichnete die Polizei insgesamt 490 Delikte - großteils waren die Biker zu schnell unterwegs.