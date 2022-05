Kylie Jenner filmt „Watschelgang“ von Kendall

Bei der Hochzeit ihrer ältesten Schwestern Kourtney in Italien hatte Kendall Jenner Treppenprobleme. Genauer gesagt war das Blumenkleid des Models so knalleng, dass sie große Probleme hatte, in der Villa L’Olivetta in Portofino die uralten Steintreppen hochzukommen - zumal sie flauschige Hassschuhe dabei trug.