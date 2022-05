Chlor-Anschlag auf „zu laute“ Frösche in Pool

Frösche, Kröten, Unken, Molche und Salamander haben es in Österreich zunehmend schwerer: Wir nehmen ihnen den Lebensraum, überfahren sie auf unseren Straßen und gefährden sie dank menschlich beschleunigtem Klimawandel. Umso wichtiger ist es, dass sich Einzelkämpfer wie Michael S. auf die Seite der Amphibien stellen. In seinem verwilderten Pool in Wiener Neudorf haben es sich Kröten, Molche, Pflanzen und im Sommer jedes Jahr ein Enten-Paar gemütlich gemacht. „Ich nehme die quakenden Frösche als hervorragendes Konzert wahr“, so Herr S.