Raus aus Horror-Knast: Hier sitzt Becker jetzt

Nach gut drei Wochen Haft ist der verurteilte Ex-Tennisprofi Boris Becker in Großbritannien in ein Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt worden. Der 54-Jährige wurde am Montag in das Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich von London, gebracht, wie Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser bestätigte.