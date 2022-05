Nach Sturmtief: Maibaum wird zu Brennholz

Das Sturmtief „Emmelinde“ hat in Deutschland für mehrere Verletzte und Schäden in Millionenhöhe gesorgt. In Salzburg waren in der Nacht von Freitag auf Samstag nur die Ausläufer des Unwetters zu spüren. Die fielen aber mancherorts heftig aus. In Grödig und St. Veit im Pongau mussten zwei Maibäume dran glauben. Wurde in St. Veit der Baum der Trachtenmusikkapelle geköpft, traf es in Grödig das Prachtexemplar der Landjugend.