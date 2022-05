Ex-Polizist hilft in der Pension Bergbauern

So manchen kniffligen Fall – wie etwa die Zerschlagung einer berüchtigten Wildererbande aus Weinburg und Lehenrotte – hat der „Bulle aus dem Pielachtal“ in seiner aktiven Zeit gelöst. Der Bevölkerung ist er als Freund und Helfer in Erinnerung geblieben. Und als solche zieht es ihn Sommer für Sommer in lichte Höhen. „Ich liebe meine Einsätze bei den Bergbauern“, schildert der sympathische Ex-Polizist aus Kilb im Bezirk Melk, der damit seiner Pension einen tiefen Sinn gibt.