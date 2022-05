Sturms Jantscher ist Bundesliga-Spieler der Saison

Für den zu Dortmund übersiedelnden Adeyemi reichte es trotz sehr wahrscheinlicher Krone für den Torschützenkönig in der Wahl vor seinem Teamkollegen Rasmus Kristensen nur zu Platz zwei. Die erstmals vergebene Auszeichnung als „Newcomer des Jahres“ geht an den wie Adeyemi 20-jährigen Matthias Braunöder von der Wiener Austria. Wie Pentz und Braunöder wird auch Jantscher vor dem letzten Saisonspiel von Sturm am Samstag in Wien-Favoriten geehrt.