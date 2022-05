Diese Traditionen stecken hinter der Eisproduktion

Tricks der Profis für den Eisgenuss und das Bestellen

Die Profis haben natürlich einige Tipps auf Lager. Plesner betont: „Man muss Eis ein bisschen stehenlassen. Wenn es ganz hart und gefroren ist, hat es weniger Geschmack als wenn es schon anfängt, ein bisschen zu schmelzen.“ Ausschlaggebend sei auch der Fettgehalt: Je höher, desto länger bleibe der Geschmack am Gaumen. Marchese, der seine Produktionsstätte „Laboratorium“ nennt und dessen Großvater schon in Palermo Eis hergestellt hat, will in naher Zukunft auf einem Youtube-Kanal Tipps zur Eisherstellung für Zuhause geben.