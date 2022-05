Salzburg rüstet sich für die große Titel-Party

Der FC Red Bull Salzburg ist nach einer erfolgreichen Saison, in der neben der neunten Meisterschaft in Folge und dem vierten Cup-Sieg en suite auch erstmals der Einzug ins Achtelfinale der Champions League gelang, in Feierlaune. Am Samstag kommt es daher zur großen Saisonabschluss- und Titel-Party vor dem Schloss Klessheim.