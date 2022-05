Bullen-Kasten bleibt ein heißes Pflaster

In Nico Mantl sahen die Bullen-Bosse den zukünftigen Stammtorwart. Doch der 22-Jährige konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen, verlor den Kampf ums Leiberl gegen Köhn. Dass er Qualität hat, zeigte er bei seiner bärenstarken Leistung in Wien am vergangenen Wochenende. Eine weitere Saison auf der Ersatzbank wird der Deutsche nicht hinnehmen wollen. Daher spricht vieles dafür, dass die Mozartstädter Mantl zu einem Verein verleihen, bei dem er genügend Spielpraxis bekommt. Tritt dieser Fall ein, muss sich der Meister einen neuen Torhüter suchen. Gerüchte gibt’s über eine Rückkehr von Alex Schlager. Der LASK-Keeper spielte in der Jugend für die Bullen, hat in Linz nur noch ein Jahr Vertrag, pendelt täglich von Salzburg nach Oberösterreich.