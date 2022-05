Mysteriöse Schüsse in Fügen: 25-Jähriger gefasst

Nach rätselhaften Schüssen, die am Dienstag gegen 23.30 Uhr in Fügen (Tirol) zu hören waren, fasste die Polizei nun den mutmaßlichen Schützen. Der Deutsche (25) gab an, zunächst von Unbekannten beschossen worden zu sein und sich nur gewehrt zu haben. Ob diese Version glaubhaft ist, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen.