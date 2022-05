Steirische Gerichte kämpfen mit Personalmangel

„Stecken in Pensionierungswelle“

Barbara Schwarz, Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen in Graz, rechnet etwa vor: „Wir haben in zwei Monaten zwei Richter verloren. Ein Posten konnte nachbesetzt werden, indem die Sprengelrichterin nachgerückt ist. Aber diese fehlt nun als Springerin.“ Im Herbst würden zwar Kolleginnen aus der Karenz zurückkommen, doch dadurch werde der Druck nicht wirklich geringer. „Wir stecken mitten in einer Pensionierungswelle, weitere Abgänge sind also absehbar.“