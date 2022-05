Betreiber von Schrott-Reaktor im Kreuzverhör

Betreiber legen Pläne für AKW-Verlängerung offen

„Atomkraft in Zukunft als grüne Energiequelle zu deklarieren, wie das die EU macht, ist ein Schritt in die völlig falsche Richtung“, betonte Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) am Rande des Informationsabends gegenüber der „Krone“. Es sei aber wichtig, dass die AKW-Betreiber und Behörden ihre Pläne zu Krško darlegen.