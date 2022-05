Wiens bester Knipser lebt in der Kraftkammer

Er ist (noch) ein Grenzgänger. In der Regionalliga Ost kam Patrick Mijatovic in dieser Saison für TWL Elektra neunmal als Joker, schaffte in 65 Einsatzminuten einen Treffer. Zu groß ist die Konkurrenz für den 20-Jährigen - der deshalb in der 1. Klasse, also vier (!) Ligen darunter, auf die Gegner losgelassen wird.