Winterspeck wird Dachstein-Gletscher nicht retten

Die Voraussetzungen für den Sommer wären also theoretisch gut. Jedoch stellt Reingruber auch klar: „Wir werden auch im Sommer überrascht sein, dass der Schnee so schnell wieder weg ist.“ Denn der Klimawandel lässt sich auch am Dach der Steiermark nicht mehr aufhalten. Laut Studien wird der Gletscher am Dachstein spätestens 2100 Geschichte sein. „Realistisch betrachtet, wird es aber wohl früher sein. Diese Prognosen waren wohl etwas zu optimistisch.“