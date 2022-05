Anrainer: „Die Autobahn ist der Eindringling!“

Mittlerweile ist es wieder unerträglich geworden“, berichtet Martina Franceschinel vom täglichen Leben in der Kehre Schönberg an der Brennerautobahn. Hier kommt der Lärm einer sechsspurigen Autobahn von allen Seiten – „einmalig in Europa“, sagt die Mutter von zwei Kindern. „Es ist so, dass man sich zuhause einfach nicht erholen kann, weder im Garten, noch vor der Tür, weil der Verkehr und der Lärmpegel einfach unerträglich sind“, erzählt sie beim „Krone“-Lokalaugenschein, der in Sichtweite der Hauptmautstelle ist.