„Vindobona neu“: Franz-Josefs-Bahn fährt bis Prag

„Silva Nortica“ in neuem Kleid

Das soll sich aber nun wieder ändern. Denn der neue „Silva Nortica“ soll das Erbe des „Vindobona“ auf der FJB antreten und zumindest bis Prag fahren. Während Erste-Klasse-Waggons bereits als fix gelten, ist man nach positiven Gesprächen mit den Tschechen auch beim Speisewagen optimistisch. Fünf Stunden – zwei in Österreich, drei in Tschechien – soll die Reise von Wien nach Prag dauern, die ab dem Fahrplanwechsel im Dezember möglich sein wird. Ein Zugpaar wird dann täglich fahren, an den Wochenenden sollen es dann jeweils zwei Züge sein.