Stimmungstest bei Landtagswahl in NRW

„Kleine Bundestagswahl“

Für die Bundesparteien in Deutschland und die im Bund regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gilt das Votum in Nordrhein-Westfalen auch als „kleine Bundestagswahl“ und als wichtiger Stimmungstest. Am vergangenen Sonntag hatte die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther bei der Wahl in Schleswig-Holstein klar gesiegt. Zuvor hatte bei der Landtagswahl im Saarland die SPD mit Anke Rehlinger hoch gewonnen.