Wechsel in Opposition bringt Mandat für die ÖVP

Ein Farbenspiel der politischen Art gab es jüngst in Weinburg im Bezirk St. Pölten. Denn der frühere SPÖ-Gemeinderat Daniele Alessandro wechselte kurzerhand zur ÖVP und damit von Rot zu Schwarz. Der Grund für die neue Färbung: „Zusammenarbeit bedeutet für mich Reden auf Augenhöhe, Einbindung in Entscheidungsprozesse und laufender Informationsaustausch. All das habe ich in den letzten Jahren vermisst“, erklärt er.