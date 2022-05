Polizei sucht nach Bus-Unfall nach Augenzeugen

Gegen 07.30 Uhr war eine 47-jährige Buslenkerin aus Graz am Karlauergürtel stadtauswärts unterwegs. Bei der Kreuzung Karlauergürtel/Lagergasse fuhr sie laut eigenen Angaben bei Grünlicht in die Kreuzung, um diese gerade zu überqueren. Zeitgleich überquerte eine 15-jährige Fußgängerin aus Graz den Schutzweg südlich in Richtung Lagergasse, die ebenso angab, das bei Grünlicht getan zu haben. Dabei kam es zu einer Kollision des Busses und der Fußgängerin.