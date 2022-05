Peham hat mit Amstetten Rechnung zu begleichen

Ich hab das Ok vom Verein, darf das Wochenende hier bleiben“, grinst Goalgetter David Peham, der nach seinem Wechsel zum GAK am Freitag erstmals in Liga zwei nach Amstetten zurückkehrt. Also an jenen Ort, wo sein Stern einst aufging, er insgesamt 55 Treffer erzielte. „Dieses Spiel ist natürlich etwas Besonderes für mich. Neben meinen Freunden wird auch meine Familie vorbeischauen.“