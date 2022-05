Weil Kandidat durchfiel: Willi „fuchsteufelswild“

Mittlerweile so verfahren ist die politische Situation in Innsbruck, dass sich die Fraktionen im Stadtsenat nicht einmal mehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Diesen Eindruck vermittelt die Innsbrucker Politik ja schon länger, gestern kam ein neues Kapitel in dieser an Kuriositäten reichen Geschichte hinzu. „Wie man in dieser Periode noch auf einen grünen Zweig kommt, weiß ich nicht“, seufzte SP-StR Elisabeth Mayr am Ende der Stadtsenatssitzung.