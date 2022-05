Übers Handy wird Arm von Reha-Patient gesteuert

Bei kleinsten Reizen wird Bewegung eingeleitet

„Im Prinzip funktioniert es wie ein ,Exoskelett’“, erklärt der Erfinder. Ein Exoskelett ist ein mechanisches Gerüst, das heute schon in der Medizin für Rehabilitation eingesetzt wird. Exoskelette sind oft komplex, teuer und sperrig. Deisers System ist leicht, einfach zu bedienen und dennoch kraftvoll. Was es kann? „Das Gerät ist direkt mit dem Arm verbunden und registriert kleinste Reize, um die Bewegung des Armes einzuleiten und zu unterstützen“, erläutert der 27-Jährige. „Zudem kann es einfach mit dem Smartphone gesteuert werden.“ Während der Übungen werden unmittelbar Rückmeldungen gegeben. So kann das Training exakt auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden.