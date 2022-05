Hilary Duff zeigt ihren Körper nach drei Kindern

„Ich bin stolz auf meinen Körper. Ich bin stolz darauf, dass er mir drei Kinder beschert hat. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mit den Veränderungen, die mein Körper durchgemacht hat, in Frieden leben kann“, sagte die mit der Disney-Channel-Serie „Lizzie McGuire“ bekannt gewordene Schauspielerin dem Magazin.