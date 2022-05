Kunst im Exil: „Man hat plötzlich nichts mehr“

„Steirerkrone“: Wie hat Ihr Leben vor dem Krieg ausgesehen?

Natasha Syvanenko: Ich habe schon zu Beginn meines Theater-Studiums im Staatstheater in Kiew zu arbeiten begonnen und konnte dort Inszenierungen machen. In den zwei Jahren vor Kriegsbeginn hatte ich neben den Aufträgen in Kiew auch einen Regie-Posten am Staatstheater in Odessa angenommen und war beruflich und künstlerisch auf einem sehr guten Weg.