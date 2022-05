Steirische Veranstalter ringen um ihr Publikum

Die Dichte an Kulturveranstaltungen ist hoch wie selten, um die Besucherzahlen steht es jedoch nicht so gut. Dafür ist aber nicht nur das Überangebot verantwortlich, sondern es spielen die Unwägbarkeiten der Pandemie, die Teuerungswelle, die das Geld nicht so locker sitzen lässt, und nicht zuletzt der Ukraine-Krieg mit.