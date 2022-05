Alk-Unfälle häufen sich: Junge riskieren zu viel

„Polizei muss kontrollieren“

Was kann man tun, damit in Zukunft weniger Autofahrer ihr Leben aufs Spiel setzen? „Wenn man in der Gruppe für den Vorschlag geächtet wird, fährt man auch nicht“ – also sprechen Sie an, wenn jemand getrunken hat und fahren will. „Außerdem ist die Prävention in den Fahrschulen ganz wichtig“, erzählt Verkehrsexperte Robatsch. „Und nicht zuletzt muss die Polizei auch tatsächlich kontrollieren – das merken sich die Autofahrer genau.“