Andi Herzog: „Ob ich das unfallfrei überstehe?“

Einen kleinen Vorgeschmack auf die World Trophy der Holzfäller-Elite Ende Mai am Rathausplatz in Wien gab’s gestern bei einer Übungsstunde mit Promis in Vösendorf. Andi Herzog, Clemens Doppler, Max Franz und Co. versuchten sich mit Axt und Motorsäge. „Ich bin hergefahren und hab‘ gleich mal den Rettungswagen gesehen. Na servus, ich glaub‘, ich nehm‘ lieber den Laubbläser“, zeigte der Admira-Trainer Respekt. Verständlich ...