Bauernhaus in Flammen: Schafe & Hühner überlebten

Rund 100 Mann der örtlichen Feuerwehren kämpften am Donnerstagnachmittag in Arndorf in der Kärntner Gemeinde Techelsberg gegen die Flammen, die gerade ein altes Bauernhaus zerstörten. Schafe und Hühner konnten gerettet werden, andere Tiere fielen dem Feuer zum Opfer.