Noch immer klafft ein Loch von 15 Millionen Euro

Vor allem beim Finanzministerium spießt es sich

Wo Saalbachs Bürgermeister Alois Hasenauer in Erinnerung rief: „Wir kalkulieren mit einem Budget von 40 Millionen Euro, das zwischen Bund, Land und Gemeinde aufgeteilt wird. Aber von Seiten des Bundes fehlt nach wie vor das Geld. Wir nehmen das so hin, wie es ist. Aber in drei Jahren ist die Ski-WM Geschichte. Was Infrastruktur betrifft, werden wir uns nach Alternativen umschauen müssen.“ Konkret geht es um 15 Millionen, die zugesagt sind. „Und von diesem Betrag geht es um 2,5 bis drei Millionen vom Finanzministerium. Wenn von dort der Sanctus nicht kommt, fließt der Rest nicht“, meinte OK-Chef Bartl Gensbichler.