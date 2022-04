Millstatt feierte ein großes Fest für Anna Gasser

Mit ihrem großartigen Trick ‚Cab Double Cork 1260‘ hat Anna Gasser sich den Sieg in Peking im Big-Air-Bewerb geholt und sich so zur Doppel-Olympiasiegerin gekrönt. Damit hat Anna Sportgeschichte geschrieben und das als Millstätterin, als Kärntnerin - Kärntnerherz was willst du mehr?!

Landeshauptmann Peter Kaiser