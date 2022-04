Verleiht „Red-Bull“-Architekt dem ÖFB-Team Flügel?

Im September verließ Rangnick die „Knappen“ wegen eines Burn-outs, seine nächste Station führte ihn zu Red Bull. Rangnick startete im Juni 2012 als Salzburg-Sportdirektor, setzte den damals völlig unbekannten Roger Schmidt als Trainer ein - und schied mit den „Bullen“ in der Champions-League-Qualifikation gegen den Luxemburger Klub Düdelingen aus. Wenige Monate später war Salzburg zum bisher letzten Mal nicht Meister - die Austria machte unter Peter Stöger, dem Rangnick nun vorgezogen wurde, das Rennen. Ausgerechnet in dieser Saison wurde aber der Grundstein für die aktuellen Salzburg-Erfolge gelegt. Rangnick verordnete allen Teams der „Bullen“ eine einheitliche Spielphilosophie, die in ihren Grundzügen bis heute Bestand hat.