Heidi Klum wurde früher „Pizza-Gesicht“ genannt

Sie zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Models, hält sich mit Shows wie „Germany‘s Next Topmodel“ oder „America‘s Got Talent“ seit Jahren erfolgreich im TV-Business und zeigt auf Instagram gerne ihre sexy Kurven. Doch selbst Heidi Klum musste in ihrer Jugend einiges einstecken, wie sie in der aktuellen Folge ihrer Modelcastingshow verriet. In der Schule wurde sie wegen ihres Aussehens nämlich gehänselt und „Pizza-Gesicht“ genannt.